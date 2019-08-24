嘉義縣童軍會主辦的中華民國童軍總會國家研習營第97期輔導人員木章訓練在永慶高中舉行。（張毓翎攝）

嘉義縣童軍會主辦的中華民國童軍總會國家研習營第97期輔導人員木章訓練，23日在永慶高中舉行，教育處代理處長李美華及縣內國中小校長等共30多人參加，今年擔任嘉義縣童軍會理事長的縣長翁章梁24日也到場致意，期許幹部們能確實學習技能，成為日後嘉縣推動童軍運動重要領袖者。

翁章梁今日在97期輔導人員木章訓練主持人吳正宏帶領下，進行「過道心門」儀式，成為童子軍一員，翁章梁表示，童子軍由軍隊創出，與軍人生存有關聯，提倡團隊合作、領導能力、生存能力，自己從小常聽長輩說「日行一善」、「三大德」等童子軍重要理念，其教育價值極高，但現今學校教育較少注重這一塊，相當可惜。

縣府教育處表示，縣長當選童軍會理事長，閱覽並了解童軍的創始過程、教育理念和教育方法，認為童軍強調調身、心、靈全人發展的理念與他認可的教育方式不謀而合，對於培育嘉縣青年成為卓越人才有助益，故想讓更多教育人員、社區領袖及家長了解童軍精神，未來將挹注更多經費及人力，讓全縣有更多孩子參加童軍活動並從中學習成長。

吳正宏是退休校長，他長年致力於童軍服務員訓練資料及體系建立，這次也邀請各縣市多位經驗豐富，擁有3、4顆木章的訓練員，共同組成教學團隊，在四天三夜的課程中，帶領學員親身體驗活動趣味與挑戰。他表示，受訓不只是4天課程，童軍目標要把信念實踐在社會上，讓下一代青年學子在童軍大家庭中，快樂健康長大，有榮譽感成長。

(中時 )