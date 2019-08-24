嘉義縣政府24日於創新學院舉辦「祖孫同樂 真幸福–祖孫創意秀」來慶祝25日祖父母節。（張毓翎攝）

嘉義縣政府24日於創新學院舉辦「祖孫同樂 真幸福–祖孫創意秀」來慶祝25日祖父母節，透過祖孫共同組隊表演創意秀，嘉縣長翁章梁特地出席頒發獎狀給得獎隊伍，現場的大小朋友人都能感受滿滿的歡樂之情，氣氛溫馨動人，洋溢著祖孫三代攜手同樂的幸福感。

立委蔡易餘、教育處代理處長李美華、議員王啟澧、劉雅文、林緗亭等人也受邀參加，一同見證此幸福一刻，24日共計13個隊伍參加，演出獨特服裝造型秀、音樂歌唱、舞獅、地方特產水果秀、答喙鼓、變魔術、舞蹈及民俗技藝表演等，表演項目多彩多姿，場面熱鬧滾滾。

活動上除了可觀賞創意秀，還有為呈現祖孫溫馨畫面及描述祖孫互動的74幅「祖孫互動傳真情」比賽得奬作品，供民眾瀏覽欣賞，並邀請氣球達人以精緻手藝與活潑互動方式，表演搞笑氣球秀，來帶給所有人驚喜，現場充滿許多歡笑聲。

翁章梁表示，小時候特別受阿嬤疼愛，她時常會特地煮美味菜餚，等他放學後回家吃，自己長大後，便買了一本民間故事集，每天用台語念給她聽，她過世後，自己經常憶起阿嬤。翁勉勵孫子女們要了解祖父母對家庭意義，並心存感恩，期待每個家庭都能幸福快樂，長者康健吃百二。

嘉義縣老年人口佔全縣人口19.38％，高居全台之冠，故每年的祖父母節，縣府都用心規畫，並大力推動，祖父母節活動，讓高齡者參與社會活動，增進祖孫互動學習的機會，享受天倫之樂。

(中時 )