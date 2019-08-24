孫子女們貼心的幫爺爺、奶奶搥背表孝心。（陳世宗翻攝）

8月25日是祖父母節，台中市政府教育局於24日在東勢區新盛國小舉行「祖孫愛吾愛，心花朵朵開」慶祝活動；推出幫爺爺奶奶搥背、大聲說出我愛你、熱情擁抱5秒鐘、合作挑戰保齡球等有趣的祖孫互動遊戲，讓來參與的祖孫攜手闖關，拉進彼此距離，共享天倫樂。

教育局表示，祖父母節推行至今已邁向第10年，代間關係逐漸受到社會重視，台中市家庭教育中心為推廣祖父母節內涵，提倡親慈、子孝，培養尊老、敬老態度與同理心，6月至10月間在全市各區辦理系列活動，促進健全的家庭功能，增進市民的幸福感與快樂感。

活動在東勢區新盛國小舉行，推出有趣的祖孫互動活動，包含幫爺爺奶奶搥背5下、大聲說出「我愛你」、熱情擁抱5秒鐘、合作挑戰保齡球等；另外還有「樂齡健康巡迴車」可以唱卡啦OK增添長者樂趣，現場也有客家美食品嚐、家庭教育宣導講座、植物組盆DIY等活動，讓來參與的祖孫共享天倫樂，教育局專門委員賴緣如也到場同樂。

教育局強調，藉由活動可讓祖孫們緊密互動交流，拉進家庭成員間的距離，創造美好回憶，許多阿公、阿嬤都開心分享今天活動讓自己與孫子女零距離，而且還可以活動筋骨，感染小朋友們的青春活力。

(中時 )