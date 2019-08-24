媒體拍到李晨打籃球。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

男星李晨和范冰冰交往4年，去年女方捲入逃稅風波，今年6月兩人分手，近日主持人謝娜分享和李晨合影，原本健壯的李晨一夕之間變得憔悴暴瘦有如接受化療的病人，引發熱議。最近有媒體拍到李晨私下揪朋友打籃球，可見他身材依舊高壯，只是因配合演戲所需，臉小了一圈，但看來仍精神奕奕，也讓粉絲放心不少。

謝娜最近曬出李晨近照，照片中的李晨黑眼圈明顯、雙頰凹陷，激瘦像是病人，令不少網友十分擔心，隨後李晨的工作人員才解釋，一方面是因為修圖才造成錯覺，另一方面李晨為了新角色積極瘦身中，因新劇需要他從十幾歲的少年一路演到長大，所以才需控制體重，與生病無關。

據《百度娛樂》報導，最近直擊李晨和李亞鵬、周一圍等人打籃球，穿著背心的李晨手臂依舊十分健壯，打破了暴瘦傳聞，網友說：「為戲控制身形很正常，別給他編了，打籃球帥的」、「晨哥狀態非常好」、「本來就又帥又健康」、「帥氣晨」。

(中時電子報)