迪士尼D23博覽會於台灣時間24日在加州Anaheim Convention中心登場，公布各部門最新計劃。關於11月12日上線的串流影音平台Disney＋，除了已披露的《洛基》及《幻視與汪達》等，漫威電影宇宙（MCU）第4階段還有3部全新影集將上線，包括《女浩克》（She-Hulk）、《月光騎士》（Moon Knight）以及《驚奇小姐》（Ms. Marvel）。

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）表示，女浩克名為「Jennifer Walters」，是「浩克」布魯斯班納的表妹，在一次輸血情況下獲得了能力，布魯斯班納不是唯一一位伽瑪射線英雄。《月光騎士》是一名在埃及沙漠中死去的傭兵Marc Spector，受到月亮神拯救而復活成為打擊犯罪的英雄，但擁有多重人格、分不清楚現實與幻覺的現象。《驚奇小姐》是一位穆斯林英雄，受到驚奇隊長的啟發。

伊旺麥奎格以神祕嘉賓之姿出席迪士尼D23博覽會。（翻攝自網路）

之前就傳出伊旺麥奎格（Ewan McGregor）會在《星際大戰》影集再度飾演歐比王，他也以神祕嘉賓之姿出席活動證實這項消息，他說：「等了4年了，是的，我們要上場了，終於可以透露我將回歸這個角色。」除了漫威及星際大戰系列，也還有《小姐與流氓》真人版、PIXAR替《玩具總動員》推出的獨立影集《Forky Asks a Question》及《怪獸電力公司》續集影集《Monsters at Work》等。

遊樂園區方面，繼香港迪士尼開設復仇者聯盟園區後，將在美國加州及法國巴黎新建兩個名為「Marvel Campus」的園區，園區內會有鋼鐵人的復仇者聯盟招募計劃體驗。至於要在佛羅里達州奧蘭多迪士尼開設的星際大戰園區及主題酒店確定今年開幕，另有《海洋奇緣》遊戲設施及纜車Disney Skyliner等項目。東京迪士尼及香港迪士尼也都有擴建模型發布。

美國加州及法國巴黎迪士尼樂園將新建「Marvel Campus」園區。（翻攝自網路）

(中時 )