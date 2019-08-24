昨（24）日，在Youtube上有百萬訂閱的知名網紅小玉，在個人頻道上宣布了重大又沉重的消息，他表示，從事網紅行業3年多，嘗過爆紅的美好，也經歷大量酸民的謾罵，壓力已經累積很久，最近因人事成本，營利不如以往，將做最後的努力，若沒有達標，他會果斷退出Youtube圈。

或許很多人都會認為會聲稱要退出Youtube只是打個噱頭，不過這次在鏡頭前面的小玉，收起以往燦爛的微笑及充滿活力的聲音，一開頭及鄭重的宣布「這個決定想了很久，標題絕不是炒作，自己沉澱下來好幾個月，有很多想對自己，還有你們說的話。在這裡對去年做所有不好的事情道歉。」小玉透露，在今年三、四月，有患輕微憂鬱症，或許真的不做Youtube了，也好給家長、大眾個交代，不必再承受帶壞他們孩子的罪名。

小玉平常做風大膽、跨張搞笑。(圖/小玉youtube）

小玉平常做風大膽、跨張搞笑。(圖/小玉youtube）

小玉指出，這次萌生退出念頭的最大原因，是經費的開銷，入不敷出，他要養整個團隊，根本沒有外界想像他賺得那麼多，經過跟團隊討論後，他決定與團隊再拚一個月，待9月結束，如果點閱數沒有1500萬的話便離開，表示並不會眷戀。

小玉直言，會成功絕不是自己一個人，而是整個團隊，想再做一次最後的努力，這部影片小玉收起平常的笑容，嚴肅又沉重的語氣讓大感覺他這次是真的認真了。短短一日，累積76萬人次瀏覽，目前是發燒影片第一名。

(中時電子報)