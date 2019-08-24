主張「一中同表」的國民黨前主席洪秀柱，日前表態參選台南市第6選區立委，但黨主席吳敦義卻要求不能隨便講「一中同表」，不然沒資格當黨員。新黨主席郁慕明今聲援洪，重批吳敦義恐嚇黨員，郁慕明說，如果國民黨繼續聞「一國」、「一中」色變，乾脆把「中國國民黨」的名字讓給新黨。

吳敦義於日前國民黨中常會上表示，不要再講「一中同表」，如果違反的人，沒資格當黨員，此話一出長期主張「一中同表」的洪秀柱態度放軟，既然黨中央認為是「邪惡的話」不能講，那她就不會再講，但郁慕明今批吳敦義這席話更邪惡。

郁慕明表示，兩岸依憲法就是一國，只是目前兩岸政權分治，各自行使不同制度，但都表述兩岸同屬一個中國，現狀就是維持一國兩制，「如果國民黨反對兩岸是一國，為什麼還叫中國國民黨？難道把自己說成是外國政黨？」

郁慕明說，大陸一直講得很清楚，兩岸間的「一國兩制」和港澳不同，蔡英文刻意將一國兩制等於香港，現在國民黨從吳敦義、朱立倫、韓國瑜也都反一國兩制，全是跟蔡英文走，國民黨已自我矛盾，把自己都反對掉，怎麼拿回政權。

郁慕明質疑，吳敦義說「一中各表」是指中華民國，「中華人民共和國」是另一個「國家」，若是如此，中國國民黨的「中國」到底包不包括大陸和台灣，是不「各表」到最後重回李登輝的「兩國論」，或是蔡英文正在執行的「一中一台」？

郁慕明認為，吳敦義恐嚇黨員不能講那些邪惡的話，拒談「一中同表」，反而是很多人覺得無主席這樣講話更邪惡，如果國民黨要徹底切割，何不乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨，國民黨從此去掉「中國」，這樣豈不皆大歡喜？

(中時 )