中視8月25日晚間8點播出的《飢餓遊戲》，邀請戲劇男神溫昇豪首次挑戰遊戲綜藝節目，他和同門師妹蔡祥、獲得「飢餓十飢霸」的陳為民、APPLE、 璟宣、元元和林進等人一起出外景，為節目帶來意外「笑」果。

溫昇豪在第一關吹爆米花的遊戲時，就出現爆笑狀況，工作人員一喊「五四三二」，溫昇豪立刻用力吹，在場的人一看都大笑，要他別急，因為工作人員接下來喊的是「預備~開始」，沒經驗的他發現搶拍了，直喊不好意思，大家笑著安慰他：「這是演員的正常反應沒錯」。

坦承有空就看《飢餓遊戲》，但溫昇豪遲遲不敢接通告，他表示，上節目要反應很快，不像演員把劇本練好就好，已經習慣什麼都先設定好，上綜藝節目很怕找不到縫隙接話，也擔心接話接不準，或是哪些話該說不該說。

這次參加《飢餓遊戲》，溫昇豪笑說自己只想當「吃貨」，但開錄後卻發現不容易，一行人到新竹闖關，他卻一直吃不到食物，在百貨公司進行闖關，他邊跑邊說：「想先吃個麻辣鍋，因為肚子餓到已經快抓狂了。」10幾個小時沒進食的他已餓到受不了。

(旺報 )