國寶級歌仔戲天王楊麗花暌違16年強勢回歸，她擔任總製作並主演的歌仔戲《忠孝節義》，確定定檔9月24日晚上8點在台視播出，首支預告24日也正式曝光！楊麗花劇中飾演神醫程嬰，為了營救趙氏孤兒，不惜捨身相救，該片段被形容是正邪的較量，歷史性上的一場滅門屠殺。楊麗花劇中還有被眾人丟草唾棄，在寒冬中跪墳祈求，整個人灰頭土臉畫面，讓人心疼不已。

楊麗花《忠孝節義》飾演神醫。（麗生百合）

楊麗花回憶此片段，當時正逢寒流來襲，儘管已在古裝塞滿暖暖包，喝薑茶保暖，但還是狂打冷顫，並披頭散髮呈現落魄模樣，這場戲整整拍了一天，笑稱自己當時是豁出去，隔天就感冒一星期了。

24日除預告曝光外，楊麗花並宣布《忠孝節義》已定檔9月24日晚上八點台視播出，楊麗花透露，近期忙碌於該劇的混音，每天一早出門，晚上才回家，但為了歌仔戲的傳承，自己拼了！她的愛徒陳亞蘭看到師父為戲勞心勞力，身為執行製作人的她，透過自身脈絡結合各種資源，擔綱起行銷統籌大任，只盼《忠孝節義》能傳遍大街小巷。

楊麗花在《忠孝節義》辛苦拍寒冬跪墳戲。（翻攝預告）

楊麗花在《忠孝節義》被丟菜。（翻攝預告）

楊麗花《忠孝節義》飾演神醫，保護趙氏孤兒。（翻攝預告）

楊麗花劇中飾演神醫程嬰，她透露自己為詮釋中醫把脈，特地請名中醫師現場指導診脈架勢，以及針灸要對準哪些穴位。陳亞蘭表示：「楊阿姨身為歌仔戲國寶，自然是要傳遞給觀眾最正確的觀念。」

《忠孝節義》首支一分鐘預告滿滿楊麗花身影，她的一舉一動每一個神情都牽動著網友集體陷入回憶，直說楊麗花「帥慘了」、「《忠孝節義》追定了」、「國寶級演出風采依舊」、「會提醒家人收看」。



(中時 )