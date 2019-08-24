五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會，一連3天在北京鳥巢舉辦，也是他們第六度登鳥巢開唱，昨晚邀TFBOYS的王俊凱擔任嘉賓，王俊凱曾在網上翻唱五月天歌曲，阿信昨誇：「年紀小小唱得又好，應該讓更多朋友知道、聽到，現在小朋友己經20歲，又帥又有才華！」瑪莎聽聞故意虧阿信：「有可能把你幹掉！」

王俊凱昨與五月天合唱〈洋蔥〉，王俊凱難掩緊張心情，彩排時阿信不斷鼓勵他「想怎麼唱就怎麼唱」，希望幫助對方放鬆心情，阿信還開玩笑說：「你要拉長音就拉長，但要記得在10點唱完。」王俊凱昨在台上表示：「謝謝阿信哥邀請來到鳥巢，第一次來很開心。」阿信笑回：「既然是第一次來，5位老哥哥邀請上前來用力的喊一聲，未來你準備好到鳥巢唱歌了嗎？」

對於六度在鳥巢開唱，瑪莎感性表示：「很神奇的經驗，五月天來唱好幾次，當所有人在這場地多麼壯觀，這麼久沒見了還是會到場支持五月天，希望晚上一些歌回憶起你的童年外，有些人還沒出生，經由這些歌重新認識五月天。」怪獸也說：「五月天又回到鳥巢，謝謝大家都來，每次聽到大家的呼喚聲總是這麼震撼，剛好五月天今天準備很多的歌讓你們大聲的唱，用力的跳。」

五月天六度登鳥巢開唱。（相信音樂提供）

五月天六度登鳥巢開唱。（相信音樂提供）

(中時 )