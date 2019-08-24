輕颱白鹿暴風圈今（24）日清晨已觸陸，高市災害應變中心一級開設，市長韓國瑜今早8時坐鎮指揮，親自主持工作會議。

會議進行到一半，行政院長蘇貞昌突然打來視訊電話關切，蘇揆關心山區等易淹水地區民眾有無先撤離，維生系統有無停電等災害，同時向所有崗位同仁加油，並提醒注意安全。韓國瑜笑說，「兩個禿頭空中相會備感親切」，請院長放心會全力以赴。

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(中時電子報)