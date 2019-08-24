大政治大爆卦-無色覺醒》2禿空中相會 蘇揆帶考題抽查韓 14:342019/08/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱白鹿暴風圈今（24）日清晨已觸陸，高市災害應變中心一級開設，市長韓國瑜今早8時坐鎮指揮，親自主持工作會議。 會議進行到一半，行政院長蘇貞昌突然打來視訊電話關切，蘇揆關心山區等易淹水地區民眾有無先撤離，維生系統有無停電等災害，同時向所有崗位同仁加油，並提醒注意安全。韓國瑜笑說，「兩個禿頭空中相會備感親切」，請院長放心會全力以赴。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 口譯哥任用爭議 藍委批蘇揆躲起來卻每天講韓 11:302019/08/20 政治 蘇揆證實：蔡同意將對F-16V編特別預算 15:192019/08/21 政治 蘇揆：採購F-16V型戰機將編列特別預算送交立院審議 15:412019/08/21 政治 蘇揆核定數位身分證有國旗明政院正式通過 17:382019/08/21 政治 蘇揆核定數位身分證 確定有國旗、國號 11:262019/08/22 政治 馮世寬任退輔會主委 蘇揆：必能一展長才 13:052019/08/22 政治 蘇揆肯定醫療雲端系統 記者當場打臉：無法調閱 14:472019/08/22 政治 蘇揆「突襲」視訊會議 韓：禿頭空中會備感親切 09:382019/08/24 政治 蘇揆防颱查勤 找不到澎湖縣長怒飆 10:252019/08/24 社會 蘇揆點名首長應變風災 韓國瑜過關 12:582019/08/24 政治 政治熱門新聞 支持韓國瑜選總統嗎？她一席話吐心聲 - 政治 韓國瑜颱風天坐鎮指揮 韓黑名嘴竟讚8字！網傻眼 - 政治 「你不是我認得的韓國瑜了！」王世堅快哽咽 - 政治 虎視眈眈不是郭？藍營這兩人遭點名等換瑜 - 政治 看到馬英九 蔡英文下車前向下屬交代兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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