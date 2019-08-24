全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今(24)日指控，內政部次長陳宗彥違法兼任台南私立長榮高中董事長，行文教育部與內政部未獲得回覆，教育部高中及高職教育組組長韓春樹受訪時澄清，此人事案獲機關同意，並獲同意與核備，並沒有違法。

全教總表示，私立長榮高中爆發違法扣減教職員工薪資爭議多時，經媒體報導後發現，內政部政次陳宗彥兼任該校董事長，並且多次公開發表言論，公然違反司法院〈大法官第157號解釋〉所指出：「公務員除法令所規定外，不得兼任私校董事長」，以及〈公務人員服務法〉第14條第1項規定。

全教總進一步指出，為此在8月22日發函內政部檢舉，同時發函教育部要求釐清此案，至今無人回應，這也難怪古人有云：「朝中無人莫做官」，倒是陳宗彥異常積極在23日辭去董事長一職，引發前台南市教育產業工會理事長、台南市無黨籍市議員許又仁質疑：「陳宗彥此舉是意圖規避責任、斷尾求生。」背後到底藏有什麼不可告人的秘密。

教育部高中及高職教育組組長韓春樹則回應，全教總22日來文教育部，教育部國教署目前尚未收到公文，根據〈公務人員服務法〉第14條第2項規定：「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可。機關首長應經上級主管機關許可。」而陳之前在台南市政府任職，後調往內政部，都有行文給主管機關，並經過同意與核備，而陳也在23日辭去長榮高中董事長一職，教育部認定並無違法。

(旺報 )