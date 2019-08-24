馬林魚24日罕見狂打19分，以19-11擊退國東惡鄰費城人，左投陳偉殷在平手時登板，但只投了短短0.2局。馬林魚投手諾艾希(Hector Noesi)先發3局被打7分，陳偉殷4局上登板連續收拾兩人，但第3位出局者遲遲不出現，最後他被提前換下，等不到馬林魚反攻。

陳偉殷一上來碰到老戰友瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，取得球數領先後以飛球解決，下一棒也照常飛球出局。兩出局無人在壘，這時輪到最麻煩的瑟古拉(Jean Segura)。瑟古拉本季對陳偉殷打擊率100%，而且長打率破表，今日果然又敲出二壘打，然後費城人換代打建功跑回1分。

再來陳偉殷依戰術故意四壞，形成一二壘有人。不料又被敲安，馬林魚決定換下殷仔。這個決定非常奇怪，因為當時正輪到對方投手派維塔(Nick Pivetta)打擊，派維塔打擊率僅0.083，照理說應該讓殷仔順手解決他。但不知為何教練不讓殷仔再投，而是換上金利(Tyler Kinley)中繼。金利果然很快三振了派維塔，結束該半局。

馬林魚5局下打回5分，一口氣逆轉比數，金利因此賺到勝投。如果陳偉殷當時沒有被莫名其妙換下，或許有機會拿勝投，當然他還得多撐一個半局才行，但他畢竟有先發投手的體力，主要是教練沒信心，居然還讓殷仔「避戰」對方投手。

派維塔前半局只投了2球，費城人沒打算換代打，馬林魚為何不讓殷仔投完？怕他被派維塔敲全壘打？這個調度因為馬林魚贏球而不會被檢視，但若沒有更好的理由，就是教練很看不起人了。陳偉殷今日總計失2分，自責分率成為7.24。

(中時電子報)