4人受困車中。(楊漢聲翻攝)

積水深達半個車身。(楊漢聲翻攝)

白鹿颱風挾帶驚人風勢及雨勢襲台，對台灣東部地區帶來充沛雨量，台東縣鹿野鄉有民眾開車行經50戶路受困，積水淹了半個車身高，車輛熄火無法前進，4人受困車上，所幸經消防隊馳援4人全數脫困。

(中時 )