白鹿雨量駭人 廂型車泡水４人受困水中 14:432019/08/24 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防員人救出受困四人。(楊漢聲翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 4人受困車中。(楊漢聲翻攝) 積水深達半個車身。(楊漢聲翻攝) 白鹿颱風挾帶驚人風勢及雨勢襲台，對台灣東部地區帶來充沛雨量，台東縣鹿野鄉有民眾開車行經50戶路受困，積水淹了半個車身高，車輛熄火無法前進，4人受困車上，所幸經消防隊馳援4人全數脫困。 (中時 ) #車身 #身高 #雨量 #台東 #白鹿 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 颱風白鹿威脅逼近 北部與金門周五先熱翻 20:532019/08/22 生活 看到「白鹿」衛星照 鄭明典驚：要小心了 21:152019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 白鹿來勢洶洶 文旦農忙搶收 04:102019/08/23 地方新聞 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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