今年繳出鬼神成績單的南韓強投柳賢振，被視為國聯塞揚獎的最熱門人選，今(24)日道奇相隔6年終於又在主場迎戰洋基，沒想到柳賢振先發僅4.1局就被敲3支全壘打，失掉7分黯然退場，這位國聯強投遇上美聯「邪惡帝國」踢到鐵板，吞下本季第4敗。

今年柳賢振在自家主場從沒吞過敗投，不過今日遇上美聯龍頭洋基卻狂挨轟，第3局先後被「法官」賈吉(Aaron Judge)和桑契斯(Gary Sanchez)敲出陽春炮失2分；第5局更發生「一局爆」失5分，先被敲2支安打及保送形成滿壘後，被桂格瑞斯(Didi Gregorius)一棒狙擊，第1球就出手敲成中右外野方向滿貫全壘打，柳賢振挨轟後又被厄薛拉(Gio Urshela)敲二壘安打，此時道奇終於決定將柳賢振換下場，總計4.2局被敲9支安打失7分。

目前洋基與道奇分別位居美聯與國聯戰績龍頭，兩隊都是有望進入世界大賽的隊伍，此戰被球迷視為季後賽的前哨戰，不過道奇摔了一大跤，但即使如此，柳賢振賽後自責分率從1.64飆升到2.00，仍是全大聯盟自責分率最低的投手。

洋基小將托瑞斯(Gleyber Torres)在第6局又補上一發陽春炮，終場洋基以10比2大勝道奇。而桑契斯此場全壘打為他生涯第100轟，僅花355場是美聯史上最快達陣的選手，也是全大聯盟有史以來最快達成此里程碑的捕手。

(中時電子報)