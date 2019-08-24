蔬菜需求量大，菜價約半月後才會下降

西螺菜農搶收後到西螺果菜市場待價而沽。（周麗蘭攝）

先前氣象預報白鹿颱風可能是穿心颱，葉菜類主要產地西螺鎮、二崙鄉農民忙搶收，西螺果菜市場24日到貨量持續增加，但因蔬菜需求的缺口大，交易價格持續上漲，預計半個月後菜價才會回穩。

一捆3公斤小白菜最高價曾到400元。（周麗蘭攝）

粉蔥一捆也要250元到300元。（周麗蘭攝）

西螺果菜市場經理姜福受指出，雲林縣是全國最大蔬菜產地，連月來豪雨下在南部、中部，大太陽一出，再強健的蔬菜也受不了，一定枯萎，供應量減縮很多。

姜福受表示，農民一方面忙復耕，趕緊趁著天晴翻耕土壤灑籽，另一方面白鹿颱風來襲，田裡還有的菜加緊搶收。

西螺果菜市場24日交易量比前一日多88公噸，平均交易價格從每公斤40.5元再漲到41.3元，姜福受表示，蔬菜量需求大，搶收的量並不夠多。

山地種的高冷高麗菜這兩天也大量產出，每日從200公噸增到250公噸，上價每公斤46.7元。

至於葉菜類全部都在高檔價，品質好的小白菜一公斤95元、青江白菜80元、空心菜83.4元、芹菜150元、格藍菜85元、粉蔥133元。

姜福受表示，下周菜價估計還會漲，因為農田裡都沒有菜，15天之後復耕的蔬菜上市了才可能降價。

(中時 )