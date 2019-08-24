李姓男子到桃園市八德區的卡拉OK店飲酒作樂，竟然先伸手進女老闆衣服內摸奶，當女服務生清理桌面時，又伸手進她衣服內搓、捏胸部，桃園地院將李判刑8月、得易科罰金，李提出上訴，表示已經和解，台灣高等法院認為李的行為及犯罪動機，仍應維持原判，駁回李的上訴，全案仍可上訴。

李姓男子是被害女老闆卡拉OK店內的常客，2016年9月30日下午，李又到店內消費，找女老闆陪他喝酒，竟然不顧女老闆的反對、掙扎，強行把手伸進女老闆衣領撫摸她的左胸，還將女老闆的乳頭翻到內衣外。

當店內女服務生清理桌面時，李男又不顧女服務生抗拒及掙扎，伸手到她衣服內用手搓、捏其右胸部。

桃園地院依強制猥褻罪將2次行為各判李男徒刑6月，合併執行徒刑8月、得易科罰金。不過，李男向上訴高院，認為自己與被害人達成和解，而且其行為是性騷擾而不是強制猥褻。

高院審理後認為，性騷擾是被害人「不及抗拒」，是被害人還沒感受到性自主決定權遭受妨害，侵害行為就結束，但是李男的行為，根據監視器畫面及2名被害人的陳述，李根本是在被害人已經感受到性自主決定權遭受妨害，並有閃避、抗拒或掙扎還執意為之，屬強制猥褻，雖然已經與被害人，但仍應維持8月徒刑才妥適，所以駁回李的上訴。

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(中時 )