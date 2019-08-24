白鹿強風吹倒北投路樹 小客車遭砸凹 14:502019/08/24 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市承德路路樹倒榻砸中往來車輛。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林男車子被撞凹一個大洞。（陳鴻偉翻攝） 白鹿颱風過境帶來強風大雨，北投承德路6段分隔島的一排路樹因不堪吹擊，24日下午部分墜落倒地，砸中1部開車經過的自小客車，所幸只是車頂凹了一個大洞，47歲林姓駕駛沒有受傷，警消排除交通狀況後，已通報工程單位前往善後。 林姓駕駛出門行經承德路6段時，分隔島上的路樹突然倒榻，「砰！一聲砸中他的車頂，林緊急下車查看並報警處理，警消到場後發現林未受傷，相關單位現已在現場以電鋸鋸樹、清理中。 (中時 ) #路樹 #駕駛 #分隔島 #車頂 #單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 女子頂樓墜下 壓凹車頂無大礙 04:102019/08/20 地方新聞 法拉利車頂載裸女 太鹹濕惹怒警 10:412019/08/21 日常 王惠美參訪英國 爭取國家級研究單位設在彰化 15:222019/08/21 生活 全新境界博世開創3D數位顯示器新里程碑 04:102019/08/22 證券．權證 台鐵擅自移除路樹 議員會勘要求限期改善 14:542019/08/22 生活 秋季旅展8／23台北世貿一館開鑼 參展單位殺殺殺 14:252019/08/22 旅遊 北市建議中東觀光客免簽 外交部：與相關單位研議 21:512019/08/22 政治 汐止火車站旁路樹斷頭 台鐵挨轟 04:102019/08/23 地方新聞 公益路樹倒 險直接擊中車輛 13:442019/08/23 社會 通緝犯遇警盤查亮槍 警開槍反制1嫌自戕身亡 15:502019/08/23 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。