林男車子被撞凹一個大洞。（陳鴻偉翻攝）

白鹿颱風過境帶來強風大雨，北投承德路6段分隔島的一排路樹因不堪吹擊，24日下午部分墜落倒地，砸中1部開車經過的自小客車，所幸只是車頂凹了一個大洞，47歲林姓駕駛沒有受傷，警消排除交通狀況後，已通報工程單位前往善後。

林姓駕駛出門行經承德路6段時，分隔島上的路樹突然倒榻，「砰！一聲砸中他的車頂，林緊急下車查看並報警處理，警消到場後發現林未受傷，相關單位現已在現場以電鋸鋸樹、清理中。

(中時 )