李詠嫻日前到紐約出席國際品牌「慕立達（Morinda）」全球代理人峰會，成為連續3年代言人的她當日一襲黑色貼身禮服展現性感美姿，工作人員在一旁側拍記錄，她的火辣翹臀竟意外成為眾人目光焦點。

問起連續3年擔任國際品牌代言人的心情，李詠嫻表示，很開心也很榮幸，提起無心插柳成為眾人焦點的翹臀議題，她則笑說：「想維持身材真的沒有捷徑，所以每天都有做運動的習慣，相信只要用心運動就會有不錯的效果，看見喜歡吃的食物還是會吃，完全不會忌口。」工作結束後的她特地多留紐約2天，她開心地說：「這次特地去紐約郊區走一走，難得再次體會以自己為主的生活步調，感覺起來很舒服、很輕鬆。」除此之外，她還特地看了百老匯舞台劇。

李詠嫻翹臀吸睛。（艾迪昇提供）

李詠嫻打趣自稱，「我是哪邊好吃哪邊去的女生。」她會在IG搜尋紐約許多饕客必去的餐館，然後到那大啖美食，她透露，「平時暑假我們都是去加州，這次很難得來紐約，所以看看紐約街景，去一些不曾去過的景點。」平時愛吃龍蝦的她也抽空到美國東岸的波士頓，她說：「波士頓龍蝦是最出名的，在當地還有很好吃的龍蝦三明治、新鮮的龍蝦，真的很推薦。」

(中時 )