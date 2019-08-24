白鹿颱風來襲，台南市災害應變中心上午9點就進入一級開設，台南市警局和16個分局也同步成立災害應變中心，市警局長周幼偉利用視訊和分局、直屬大隊連繫並掌握颱風期間的災害應變及維安工作；包括玉井、新化分局等也配合南化、左鎮區公所預防性撤離南化關山里6戶13人、左鎮岡林里2戶3人依親。

台南市警察局長周幼偉上任後首次遇上颱風侵襲，他要求員警要注重掌握轄區災情狀況、備妥機動車輛，預先防範，周幼偉說，近期813雨災時，歸仁、永康分局轄區出現的積淹水情形，這次同樣要注意，而山區玉井、新化、白河、麻豆分局等也要配合公所協助撤離民眾。

另外他也要求員警要全面監看地下道、道路和橋樑，不讓民眾誤闖涉險，以保障市民生命安全，特別是市區長榮、小東、東寧、四維、大同、府連、華南等7座地下道、國道1號道仁德太子涵洞等，而道路、橋樑如有積水危及安全，分局派員務必先封路封橋。

目前台南市尚未感受到白鹿颱風帶來的風勢及雨勢影響，但部分地區也因安全的考量進行封閉，情形如下：

台南市目前道路封閉情形：

一、七股區，173甲南下9公里處因佈設12吋抽水機出水管線，橫越車道，考量用路安全，預警性封路。

二、左鎮區，南171-1線2k＋300處道路坍方，車輛無法通行，已進行封路。

三、東山區，曾文水庫往五叉溝路段、仙公廟往茄苓九湖路口、104-1線往山河巖、市道175線16.7K往冷水坑、175線13.4K往龍湖山，預警性封路。

橋梁封閉情形：

一、永康區鹽水溪過水便橋。

二、新營區5處，土庫、南興、舊廓、鐵線1號橋、鐵線2號橋。

南市現有7處道路、6座過水橋梁封閉。

(中時 )