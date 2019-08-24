牽動總統大選的年改釋憲案，大法官會議昨公布解釋結果，關於軍公教退休後再任私立學校部分條文遭宣告違憲、立即失效，其他部分的條文則沒有違反工作權及財產權屬於合憲。對於此時公布年改釋憲案，選區在軍公教選區的民進黨立委，皆無奈表示，一定會衝擊到選情，但事已定局，只能繼續溝通，並思考其他可能的配套。

此次大法官會議審查的法條是《陸海空軍軍官士官服役條例》10條、《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》各9條，3種軍公教年改法條，涉及共同的法律爭點與違憲審查。大法官會議公布解釋結果，關於軍公教退休後再任私立學校部分條文遭宣告違憲、立即失效，其他部分的條文則沒有違反工作權及財產權屬於合憲。

對於這個結果，《聯合報》採訪選區在軍公教的一位不具名的綠委，他指出，礙於政府財政問題，年改是不得不做的決定，但是結果超乎他的預期，他只能放低身段，和軍公教選民多多溝通。他也直言，年改對他的選情真的衝擊很大，他現在狀況非常危險。

而台中市第六選區的民進黨立委黃國書接受《聯合報》訪問時，他也表示，軍公教對國家有很大的付出和貢獻，但真的退撫基金不做改革，一定會破產！而未來政策執行，一定會給軍公教更多的尊重，也會考慮相關的配套措施。

(中時電子報)