大陸文化和旅遊部23日公布，2019年上半年文化娛樂消費數據，表示大陸居民人均教育文化娛樂消費支出1033元（人民幣，下同）、約新台幣4648.5元，比去年同期增長10.9％，占人均消費支出10.0％；預計今年全年境內旅遊30.8億人次，收入2.78兆元，分別增長8.8％和13.5％；入境旅遊7269萬人次，國際旅遊收入649億美元，均增長5％。

文化和旅遊部表示，文化產業和旅遊產業是幸福產業。大陸文化和旅遊的發展空間很大，未釋放的消費需求也很大，是最能釋放消費潛力的領域之一。

未來大陸文旅部將從3方面著手改善文旅產業的不足。其一，將結合中國人民銀行實施的行動支付便民示範工程，重點提高文化和旅遊消費場所銀行卡使用便捷度，並推廣行動互聯網新興支付方式。在演出、文化娛樂、景區景點這些場所廣泛應用互聯網售票、二維碼驗票，到2022年，官方將要推動實現全國文化和旅遊消費場所除現金支付外，都能支持銀行卡或者行動支付。

其次，將鼓勵把文化消費嵌入各類消費場所。其三是改善入境旅遊環境，提升旅遊宣介平台水準，鼓勵各地開發一批適應外國遊客需求的旅遊線路、目的地、旅遊演藝及特色商品，也需提升景區景點、餐飲住宿、購物娛樂、機場車站等場所的多語種服務水準。完善入境遊客行動支付的解決方案，鼓勵銀行業、金融機構在文化和旅遊消費集中區域設立分支機搆，提高境外遊客消費便利性。

(旺報 )