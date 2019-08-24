蕭亞軒40歲生日這天，公開PO出親密照認愛小16歲男星黃皓，並寫下：「愛就是需要我們在一起」，不僅閃瞎眾人，更讓許多網友獻上祝福，不過兩性作家艾姬則持不同看法，表示這段姐弟戀讓她看到社會主流意見的滿滿惡意。

兩性作家艾姬表示蕭亞軒每次戀情曝光，除了對象條件類似，連從相戀到分手模式都雷同，總讓外界認為她若不改變對愛情心態，可能就得不到幸福，像是一般刻板印象，只要聽到男比女大16歲，男方都會被投以羨慕眼神，反觀女大男16歲就會被酸得很難聽，在於社會刻板印象只要年紀相差很大的人交往，無非是弱者貪強者的財，就是長者貪幼者的慾，絕對不是真愛，這讓艾姬舉例打臉外界眼界太小，沒看過各種形式的愛，像是自己父母雖相差22歲，但是相愛了一輩子。

艾姬臉書全文。﹝圖／我是艾姫：情癒撩慾系作家臉書）

對於蕭亞軒公開坦承戀情，艾姬坦言覺得蕭亞軒很有勇氣，即使知道多數人都唱衰，仍不畏人言勇敢想愛就愛，但也建議蕭亞軒如果要破除只靠戀愛才能上版面的負面形象，還是要努力端出好作品才行。

40歲生日認愛小16歲男友！蕭亞軒親密照放閃

(中時電子報)