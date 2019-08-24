澳洲後衛米爾斯投進三分球後興奮慶祝。(美聯社)

美國男籃24日再次面對超過50000名地主澳洲觀眾的龐大客場壓力，這次他們總算擋不住了！靠著米爾斯攻下30分，其中包含澳洲最後所得8分，完全不給「恩師」帕波維奇任何情面，澳洲98比94氣走美國，也讓美國吞熱身賽首敗。

不同於首次對決，美國男籃改推史馬特、米契爾、哈里生巴恩斯、米德頓與透納先發，意外讓先前兩場熱身賽都沒打的史馬特取代肯巴沃克先發，也讓比賽陷入拉鋸僵局，美國甚至一度落後5分，上半場結束，美國僅以49比48領先。

來到下半場，雙方仍然互有領先，不過澳洲後衛米爾斯最後關頭連取7分，幫助澳洲打到最後1分16秒取得6分領先，儘管米契爾隨即投進三分球，幫助美國追到只差3分，可惜米爾斯最後11分的兩罰中1，讓地主澳洲確保勝果。

米爾斯所效力的NBA隊伍，就是美國總教練帕波維奇領軍的馬刺，帕波維奇先前還曾開玩笑威脅米爾斯交出澳洲的比賽計畫，如今看來似乎沒用，上季效力勇士的波格特，也替澳洲拿下16分、9籃板，英格利斯15分，貝恩斯13分。

美國男籃此役少了湖人前鋒庫茲馬(腳踝痠痛)，似乎進攻火力沒有前兩場猛烈，24日得分最高的是肯巴沃克22分，哈里生巴恩斯也有20分，米契爾12分，美國隊接下來將於26日跟加拿大進行熱身賽，然後才飛往大陸備戰世界盃。

(中時電子報)