輕颱白鹿今(24)日下午1時通過恆春半島，其外圍環流為花東、高屏南等地帶來可觀雨量。氣象局副局長鄭明典分析，白鹿對流區環繞成大甜甜圈結構，將會出現降雨平均，部份雨區降雨時間拉長的情形。

鄭明典今在臉書上po文指出，從衛星雲圖看到的第11號颱風白鹿，其對流區環繞成一個大甜甜圈的形狀，卻沒有明顯的眼牆和螺旋雲帶，因此他預估降雨相對的平均分布，且部分雨區的持續降雨時間會拉長。

用甜甜圈描述颱風環流結構，網友留言打趣，「這環流 恐怖！」、「這大甜甜圈。無法食用唷..XD」、「民俗月限定版」、「這隻白鹿……有眼睛嗎？」。

有些網友則驚訝於白鹿帶來的風雨，在北部也明顯感受到強風大雨，「土城風雨登陸前後都蠻大的，怎麼這麼南邊颱風，這裡大風雨」、「中壢風也超大的」、「人在台北三芝這邊，風大雨也不小」。

(中時電子報)