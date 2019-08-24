郭柯王結盟，前立法院長王金平說，日前僅雙邊談沒有多邊談。台北市政府顧問蔡壁如今出席台灣民意基金會三週年茶會時受訪表示，因為王院長被問到需不需要柯王會的時候，也遲疑說，沒有必要，就沒有必要再見面。

媒體詢問，「是不是王院長跟你們合作，是不是有什麼問題？還需要再溝通一下？」蔡壁如說，「院長？還好啊，怎麼會呢？他是一個慈祥的老人家，我覺得還不錯。」

她說，因為院長被問到需不需要柯王會的時候，也遲疑說，沒有必要，所以就沒有必要再見面。

(中時 )