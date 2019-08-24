與王合作有問題？蔡壁如：他說沒有必要見面 15:062019/08/24 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡壁如。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭柯王結盟，前立法院長王金平說，日前僅雙邊談沒有多邊談。台北市政府顧問蔡壁如今出席台灣民意基金會三週年茶會時受訪表示，因為王院長被問到需不需要柯王會的時候，也遲疑說，沒有必要，就沒有必要再見面。 媒體詢問，「是不是王院長跟你們合作，是不是有什麼問題？還需要再溝通一下？」蔡壁如說，「院長？還好啊，怎麼會呢？他是一個慈祥的老人家，我覺得還不錯。」 她說，因為院長被問到需不需要柯王會的時候，也遲疑說，沒有必要，所以就沒有必要再見面。 (中時 ) #2020大選 #總統 #台灣民眾黨 #郭台銘 #王金平 #柯文哲 #蔡壁如 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平選到底 他估得票慘不忍睹 00:092019/08/20 政治 吳郭本周會？ 郭幕僚打臉：沒時間 04:102019/08/20 話題觀察 避談台灣人是中國人！王丰8字嗆柯P 08:242019/08/20 政治 台灣人是不是中國人？柯P：文化上不能否認 11:142019/08/20 政治 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 社論－柯市長頭過，柯主席身難過 04:102019/08/21 時論廣場 郭柯王兩周內決定聯手？郭幕僚：編故事 15:442019/08/21 政治 快評》瓦解藍軍啟動 郭柯王拿國民黨神主牌八二三砲戰合體 23:122019/08/21 政治 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 郝龍斌送書 他驚爆竟給郭最大啟發 11:562019/08/24 政治 政治熱門新聞 支持韓國瑜選總統嗎？她一席話吐心聲 - 政治 韓國瑜颱風天坐鎮指揮 韓黑名嘴竟讚8字！網傻眼 - 政治 「你不是我認得的韓國瑜了！」王世堅快哽咽 - 政治 虎視眈眈不是郭？藍營這兩人遭點名等換瑜 - 政治 一張與韓擁抱照 謝龍介竟要哭了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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