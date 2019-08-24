明德社區總幹事謝文達說明野蜂復育的心路歷程。（巫靜婷攝）

明德社區承接林務局社區林業計畫復育野蜂有成，24日舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

新竹林區管理輔導之「林業計畫」，第1個以林下經濟復育野蜂為主的苗栗縣頭屋鄉明德社區24日於明德社區活動中心辦理成果發表會，鑒於2年前森林野蜂受中囊病毒感染數量驟降，明德養蜂班運用成熟的養蜂技術，製作120個蜂箱營造友善生存環境，迄今已成功復育30多群野蜂，成果顯著。

不僅復育野蜂，明德社區辦理生態導覽，讓民眾近距離觀察蜂巢生態。（巫靜婷攝）

明德社區自2017年9月起成立養蜂復育中心，目前共有50多名養蜂志工投入復育工作，飼養義大利蜂群數從初期的2至3群，至今已繁衍至120群，林務局相中養蜂班技術成熟、學習力旺盛，以林業計畫補助社區15萬元製作蜂箱等，負責復育逐漸消失的野蜂，維持生態多元性。

不僅復育野蜂，明德社區辦理生態導覽，讓民眾近距離觀察蜂巢生態。（巫靜婷攝）

社區總幹事謝文達指出，計畫自去年11月送交到今年8月嶄露成果，養蜂班先從各地收集分蜂群到野外復育場所進行基礎照顧，採用半開放式，1個月或半個月巡查1次，若發現野蜂群缺乏營養就給予蜂糧增加抵抗力，出現病狀則適量加入宜蘭大學研究的藥方，盼能逐步擴群。

為增加蜜（粉）源讓蜜蜂安全繁衍，明德社區加強周邊綠美化。（巫靜婷攝）

謝文達表示，養蜂班運用木工專長，釘製材質不一的人工蜂箱，木製的放置陸地、石泥板則埋在土堆裡，在林下營造半野外環境，吸引野蜂入住自然繁衍分蜂，目前放置野外的100箱中已有33箱野蜂入住，復育過程不採蜜、不留蜂，任其自由遷移，他強調，雖然計畫結束，復育工作不會停止。

林下野蜂蜂箱。（謝文達提供）

埋入式人造野蜂箱。（謝文達提供）

新竹林管處大湖工作站護管員劉景能表示，蜂群大量減少必會造成森林植物因授粉減少，無法結實繁衍，劇烈影響生態系平衡，明德社區不僅復育野蜂，也自行培育蜜源植物，並向公部門申請綠美化植物種植於社區周邊，鼓勵農民不使用農藥，增加蜜（粉）源讓蜜蜂安全繁衍，同時協助植物授粉工作。

明德社區總幹事謝文達發表野蜂復育成果。（中時桃竹苗）

(中時 )