第一名模林志玲的老公放浪兄弟成員AKIRA即將現身高雄，預計在10月10日至12日期間，帶著與三池崇史合作的短片《燦爛星空下》， 以及放浪兄弟領銜製作的《2019放浪新世代音樂短片輯》於高雄電影節亮相。
AKIRA在《燦爛星空下》裡飾演大地震過後倖存的男子，了無生意的他遇見了蓮佛美沙子飾演的女子，在一片燦爛星空下，愛與命運交會出奇蹟時刻。AKIRA表示：「和三池導演合作，《燦爛星空下》是演員生涯的重要作品，讓他在成為演員的路上邁前一大步。」
高雄電影節24日公布最新片單「國際短片大觀」，有40部來自各國短片影展的精選傑作作，包括與亞洲各短片節聯盟合作的「東京短片節精選」、「釜山短片節精選」、「馬來西亞SeaShorts短片節精選」，引藉法國最重要的電影學校創作「Le Fresnoy當代藝術學院精選」，以及呼應「Me Too女性力量」集結15位日本新世代女導演的《21世紀少女短片輯》。
其中《燦爛星空下》的Akira、策畫並執導《21世紀少女》的山戶結希導演、SeaShorts短片節策展人陳翠梅，以及黃邦銓、志田浩太和朴志緣3位導演，都將出席高雄電影節。
(中時 )
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