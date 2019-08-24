白鹿襲台放颱風假 台東炸雞店爆滿 15:322019/08/24 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藍蜻蜓店內擠滿排隊人潮。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藍蜻蜓是少數有營業的店家。（楊漢聲攝） 白鹿颱風襲台，台東政府宣布24日停班停課，雖然屋外刮起強風、下起豪雨，但仍無法阻止民眾飢餓的心，台東知名炸雞店「藍蜻蜓」擠滿購買炸雞人潮，是少數在颱風天有營業的店家。 購買炸雞的楊小姐表示，難得放到颱風假，外面好多店家都沒有營業，經過藍蜻蜓竟然看見裡面滿滿人潮，趕緊跑來排隊，雖然要等上許久，但為了吃也甘願啦。 (中時 ) #台東 #炸雞店 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東》又發生溺水 台東50歲男子溺水亡 10:102019/08/20 社會 小水力發電廠在台東 千戶用電就靠它 15:432019/08/20 財經 白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 日氣象廳：直撲台灣 15:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 10:062019/08/22 生活 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 06:132019/08/24 生活 白鹿颱風登台 北海岸激長浪新北應變中心嚴陣以待 12:532019/08/24 社會 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 白鹿中心16：10高雄楠梓出海 這兩地續防豪雨 - 生活 白鹿午後跳躍翻過山 南部風雨就來 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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