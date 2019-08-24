藍蜻蜓是少數有營業的店家。（楊漢聲攝）

白鹿颱風襲台，台東政府宣布24日停班停課，雖然屋外刮起強風、下起豪雨，但仍無法阻止民眾飢餓的心，台東知名炸雞店「藍蜻蜓」擠滿購買炸雞人潮，是少數在颱風天有營業的店家。

購買炸雞的楊小姐表示，難得放到颱風假，外面好多店家都沒有營業，經過藍蜻蜓竟然看見裡面滿滿人潮，趕緊跑來排隊，雖然要等上許久，但為了吃也甘願啦。

(中時 )