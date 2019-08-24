嘉義市災害應變中心一級開設，市府官員及軍方單位進駐備災。（廖素慧攝）

白鹿颱風來勢洶洶登陸，中央氣象局已將嘉義市納入警戒區域，嘉義市災害應變中心24日下午2時一級開設，市長兼指揮官黃敏惠呼籲民眾防颱，尤其是24日下午到25日凌晨恐有豪大雨，務必嚴防。

黃敏惠表示，白鹿颱風來襲，西南氣流會為西部帶來大量雨量及強大風力，24日下午至25日凌晨風雨會增強，民眾須嚴加防範，減少外出，市府已在低漥地區配置移動式抽水機待命，民眾若需要沙包、防颱訊息可洽詢市府、各里長或市府網站、下載APP掌握水情。

嘉義市災害應變中心在嘉義市政府消防局一級開設，市政府各救災編組單位均派員進駐，全面警戒，各局處長簡報防颱工作，消防局長蘇耀星表示，颱風期間如有急難可利用119電話聯繫救援。

市府教育處長林立生說，各校的防災人員已就定位，尚在執行工程的學校，已責成務必要求承包商做好防颱準備。

建設處長陳光興說，颱風來襲的預期心理，菜價上漲約1成，葉菜類因為下雨造成易腐爛，但供應量還算充足。

(中時 )