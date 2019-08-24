李敏鎬示範「一秒長出雙下巴」。（圖／翻攝自 IG）

32歲韓國男神李敏鎬今年4月光榮退伍，回歸藝人身分的他近來常在IG分享動向，昨(23日)更開了直播和粉絲聊天，他透露正在韓國的加平旅行，有大陸粉絲稱自己交了韓國男朋友，卻因為李敏鎬常吵架，李敏鎬則說老生氣不好，要集中在男友身上經營健健康康的戀愛，最後還笑說：「唉！請戒了我吧」，一席話超誠懇笑翻粉絲。

李敏鎬今年4月結束近兩年的公益服務兵期，許久沒新作品的他，最近傳出已接下《繼承者們》王牌編劇金銀淑的新劇《The King：永遠的君主》，將和「鬼怪新娘」金高恩合作，昨他在IG開直播和粉絲聊天，親口證實已經看到新劇本，下個月開拍，俏皮補充：「但不能給大家看」，也證實明年新劇播完後，可能會辦粉絲見面會，要大家可以期待一下。

李敏鎬在直播中回答不少粉絲的問題，有人問他去首爾跟釜山建議去哪裡玩，他推薦了地壽宮、延南洞、海雲台，有人說自己正在工作希望得到李敏鎬的加油，他逗趣說：「別太努力，差不多就好了」，另有人問要怎麼跟老公處好關係？李敏鎬則表示這問題對他來說很新鮮，畢竟自己還是未婚者。

有大陸來的粉絲抱怨因太喜歡李敏鎬老是跟韓國男友吵架，李敏鎬打趣說總是吵架不好，建議粉絲把心放回男友身上或找戀愛專家諮詢，還求饒說：「戒了我吧」，有人請他說幾句話鼓勵母胎單身的人，李敏鎬暖心說：「要記得大家都是因為愛這個原因而誕生的，大家知道嗎？加油！逃出母胎單身」，他還示範如何因為角度「一秒長出雙下巴」，展現俏皮一面。

(中時電子報)