鴻海集團前董事長郭台銘昨(23)日與台北市長柯文哲以及前立法院長王金平共同出席「八二三61周年音樂饗宴」，合作之意不言而喻，這讓國民黨軍心大亂，一直以來千呼萬喚的「團結」二字恐怕就此破滅；對此，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭呼籲郭台銘，醒醒！千萬別中計！

葉毓蘭在臉書上表示，國民黨在7月8日到14日進行黨內總統初選民調之前，她的確有個夢想：身為警察之子的郭台銘可以當總統，警察的地位可以因而提升，很多警察長年面臨的問題都可以迎刃而解。

葉毓蘭提到，當時她確實是支持郭董的，希望郭董能夠代表國民黨勝選，下架民進黨，翻轉台灣的經濟，郭台銘是她心中的成吉思汗，有理想、有戰略，可以攻城掠地，再造中華民國輝煌歷史的領導人。

但是此時此刻，葉毓蘭必須明言告訴郭董，「你實在不懂民主政治的程序」，既已參加初選、完成初選，在決定參加初選時也已經信誓旦旦的承諾會支持「勝出的候選人」，現在不管是和柯文哲、王金平結盟，或是向國民黨「報備參選」，都已經是違背當時在國民黨中央黨部的口頭契約了。這和蔡英文政府毀棄對退休軍公教警消的契約，拿大家的退撫基金去護盤護市虧空後，翻臉不認帳的背信忘義，有什麼兩樣？葉毓蘭呼籲郭董，「別中計、別暈船了！」不當總統，郭台銘還是能夠做救台灣的真英雄！

(中時電子報)