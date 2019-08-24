002艦第7次海試

解放軍的首艘自製航母002艦究竟是半滿，還是半空？那得取決你怎麼看它的艦載機承載量。

解放軍首艘航母「遼寧」艦能搭載24架殲-15，而002艦則能搭載36架，加上各式支援機與直升機。

北京軍事專家李杰告訴《環球時報》，002艦雖類似「遼寧」艦，但飛行甲板優化，減少了飛彈儲放與船樓空間，也加大了機庫。有趣的是，環時指出，若要掌握空優，區域戰鬥可能需要約40架戰機，而「遼寧」艦的24架艦載機或許有所限制，但002艦上的36架艦載機則大大增加了戰鬥力。

相對的，美國航母的艦載機量遠超過解放軍航母，尼米茲級（Nimitz Class）核動力航母約有60架艦載機，而最新型的福特級（Gerald R. Ford-class）航母則有75架左右。

就噸位來說，6,5萬噸的002艦遠不及美國海軍10萬噸的尼米茲級，或福特級航母，而能容納的艦載機，也只有對方的一半左右。不過，《國家利益》（The National Interest）網23日指出，說穿了，美國航母只是能供艦載機起降的浮動跑道。

分析說，這類比較的問題在於，不同的國家需要不同的航母。美國習慣在全球投射軍力，而這得靠能遠航，並可供大批戰機起降的超級航母。美國航母的航空聯隊大約能供60架戰機起降，規模相當於3－4支美國空軍中隊。

而解放軍仍在打造航母艦隊，其中002艦可能會在南海，還有其他距中國大陸或其他島嶼基地不遠的地方作業，得以獲得陸上戰機或飛彈支援。在這種狀況下，解放軍航母根本毋需像美國航母般，搭載那麼多艦載機。

(中時電子報)