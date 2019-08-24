時代力量彰化黨部暨縣議員吳韋達服務處新址開幕，新任黨主席徐永明委員、黃國昌委員、黨團主任陳惠敏、高雄市議員林于凱以及台中黨部副執行長吳佩芸都一起出席。對於外界關心時代力量與民進黨的競合關係，徐永明表示，已經隨時準備好和民進黨主席卓榮泰協商，民進黨尚未回應，中央整體考量後，排除國民黨以外，會開始與其他本土政黨會談。

徐永明表示，中央黨部投入資源在彰化設立黨部，期許身為彰化黨部主委的吳韋達，在立委選舉彰化能盡全力衝高政黨票，替彰化找人才，將來廣為提名新世代候選人，讓彰化年輕人出頭。並稱彰化黨部能作為時代力量在中部的指標。

立法委員黃國昌表示，吳韋達關注各項議題，在議會的表現，可以承擔彰化未來，他踏踏實實的做事，展開新政治。

吳韋達表示，從一開始掃街被罵，變成能夠可以指導團隊該怎麼做，有明確流程的縣議員了。關注城市新生，希望改變彰化的交通發展及城市美學，包含彰化市中華路蓮花圓環，與武德殿前方路口增設綠化人行庇護島等。並勤走基層等。

高雄市議員林于凱表示，對於一件事情的處理態度，我們在意的不是要很快速的表態，而是要關心事情的後續發展注。

(中時 )