北市一名33歲邱姓男子，前天晚間10點多，騎乘白牌重型機車行經北市環東大道時，遭一名騎黃牌重機的男子攔停，對方自稱是警察，指其在快速道路騎白牌機車違規，邱男質疑男子身分，事後向警方報案，警方查出黃牌重機車主身分，發現他並非警察，將通知他到案依強制、冒充公務員等罪嫌送辦。

邱男表示，當晚對方打手勢示意他靠邊停車，他不理會，雙方在南湖大橋下停等紅燈，對方將他攔下，自稱是休假員警，質問為何騎上環東大道，還表示要帶他到派出所。

邱男發現對方未穿警服，且未騎警車，質疑對方身分還遭到怒罵，雙方爆發口角爭執，重機騎士後來才自行離去。邱男昨提供行車紀錄器畫面前往警局報案。

警方調查，黃牌重機車主為52歲郭姓男子，並非警察，但尚不清楚騎乘者身分，將會通知郭男到案說明，依強制罪、冒充公務員罪嫌偵辦，並針雙方涉嫌違規行駛、危險駕車等狀況，依道路交通管理處罰條例開罰。

白牌騎士闖環東 重機自稱「休假員警」狂逼車

(中時 )