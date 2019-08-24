行政院長蘇貞昌今（24）日「突擊」打視訊電話給高雄市長韓國瑜了解防災準備狀況，未料蘇揆竟搞烏龍問「三民撤離了嗎？」不知是口誤，還是搞不清楚狀況，若硬要解讀成大高雄改制前那瑪夏區的名稱「三民鄉」可能還解釋的過去。對此，高市府緩頰說，「院長可能講太快，他也是關心啦」。

蘇揆今天視訊韓國瑜問及，颱風來襲高雄市的情形怎麼樣，韓回應，截至目前所有準備的工作都是照SOP標準程序推進，目前為止整個風都還沒有進來，但是各區、還有各局處都盡可能作好萬全準備，請院長放心。

蘇揆也提問，「高雄市因為山區尤其易淹水地區，包括林園、永安、彌陀、三民那些地區有撤離嗎？」但蘇揆疑似說太快口誤，因為林園、永安、彌陀皆在海線，而非山區，至於「三民」則是在高雄市區境內，根本沒有達到需要撤離的程度。

倘若蘇揆指的是，原高雄縣的三民鄉（2010年12月25日，高雄市、高雄縣合併改制後，更名為那瑪夏區）或許沒有疑慮。但他舉例的其他行政區，近年來也幾乎沒有撤離案例，關心的地方可能放錯重點。

韓國瑜當時回應蘇揆，「我們主要是桃源、那瑪夏、茂林，特別是洗腎的病患，我們開始撤離」蘇揆說，「有撤離囉！好好好！有需要國軍幫忙就隨時通知聯絡，應該都有線上直接吧！」韓也感謝八軍團盡責待命幫忙，請蘇院長放心。

針對蘇揆疑似口誤，高市民政局長曹桓榮表示，通常撤離是以土石流警戒區為優先，包括那瑪夏、桃源、茂林等3個原住民區，沿海很少撤離，他（蘇揆）也是關心啦，截至早上有撤離就那瑪夏洗腎的9人，提早安置依親。

曹桓榮認為，蘇揆應該把上次積淹水地區一起念，但如果像是「三民區」寶珠溝也沒有撤離啊，「我覺得他講太快啦！市長也回的很自然」。

突擊檢查高市防災 蘇貞昌call out韓國瑜138秒

(中時 )