香港特首林鄭月娥24日下午在臉書上發文表示，他向社會提出構建對話平台，不期望能夠輕易解開死結，停止示威，但他強調持續抗爭並非出路，希望整個社會可以透過溝通去相互理解、放下和寬恕，他還說「大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

以下為林鄭月娥臉書全文：

今早，我邀請了一班希望解開社會困局的有心人見面。會面並非坊間所指的「對話平台」，而是邀請他們分享對搭建對話平台的想法，我十分感謝他們願意在困難的時候，走進禮賓府，幫助我們為社會找出路。

我向社會提出構建「對話平台」，引起不少懷疑和批評。我知道在目前的困局中，社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」，感到非常不滿，甚至憤怒。我不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法；但持續抗爭並非出路。今天，持不同政見的人、不同崗位的市民，相互之間的不滿不斷升級，甚至可能讓仇恨滋長。經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？

目前的困局是源於逃犯修訂條例，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾。我們在呼籲停止暴力的同時，也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。

過去的一周略為平靜，我們希望藉這個契機啓動對話。政府提倡的對話，是不分階層、不分顏色、不分年齡……及持續一段頗長時間的對話，最重要的是整個社會都抱有相同信念，一起推動，透過溝通去互相理解、放下和寬恕。

如果民間有對話平台，希望有官員參與，我們都樂意出席。

如何建立多元化對話平台，我們定必繼續用心聆聽意見。有一點肯定的，對話不是為對話而對話，而是希望找出社會不滿的根源和解決方向，最終達致改變。我們希望先踏出第一步，儘管這一步可能小得看不見，我相信也是值得的。

(旺報 )