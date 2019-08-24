活動最後，廚師團隊也和參與的婆婆媽媽、阿公阿媽一起合影。（馮惠宜攝）

慶祝祖父母節，台中市新天地餐飲集團的廚藝團隊積極走入社區、關懷長輩，以專業的廚藝到社區內示範料理教學，讓婆婆媽媽廚藝升級，幫阿公阿嬤加菜，趁著開學前，讓長輩再度享受祖孫時光，一起品嚐美味料理，現場洋溢歡樂氣氛。

24日新天地東區店瀚熙軒主廚在社區內的媽媽教室準備了三道料理，逐一講解步驟，並示範作法，選用的食材皆為當季盛產，講究新鮮現採，首先介紹「鮪魚酪梨鮮果沙拉」，清爽的多種水果有酪梨、葡萄柚等加上鮪魚生魚片，色彩繽紛口味清爽，搭配特調醬汁很適合在夏天品嚐。

第二道「古早鮮蚵芋香粥」選用大甲芋頭、新鮮蚵仔等食材，加上蔥酥，不僅營養豐富，更勾起祖父母的回憶，與家人共享更添三代歡樂之情。

另一道「碧綠花菇燴竹筍」選用太平盛產之竹筍，搭配新鮮厚實的花菇，雙拼蔬食迎合現代人的養生口味，在家料理簡單又容易上手。

活動當中，主廚一邊示範一邊親切講解，還貼心的準備食譜讓大家參考，在現場的住戶不僅近距離的觀摩到料理祕訣，還可就近品嚐到剛上菜的美味佳餚，讓祖父母節充滿溫暖。

新天地瀚熙軒另外特別準備了主廚制服、高帽子、圍裙，讓住戶可以穿戴拍照過過大廚師的乾癮，假日的社區裡充滿其樂融融的溫馨感，也讓企業參與回饋社區盡一份心力。

(中時 )