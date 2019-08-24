聯華電子榮譽副董事長宣明智今天參加台灣民意基金會三週年茶會，被問到是否支持老朋友郭台銘跟台北市長柯文哲合作？宣明智受訪表示，當總統的人做大事的人應該要有海量，如果還有排他性，就沒甚麼意思 。

至於郭台銘若沒有以國民黨身分參選；他說，如果以總統高度，應該是跨越黨派，覺得現在黨大於國，好像這個黨為了選舉殺得你死我活，好像不是民主社會該有的生態。

被問到最近和郭台銘有沒有聯繫？宣明智說，沒有什麼聯繫，不談這個好不好，朋友總歸是朋友。至於是否支持或私下鼓勵郭？他說，支持是一定支持，很多人跟他一樣很鼓勵郭，不過郭應該考慮滿多的吧。

宣明智表示，郭回國後，兩人不時會見面；他說，是他們勸郭出來選總統，但郭的考慮應該考量很多吧；基本上「我很希望他出來ㄟ，他現在比較輕鬆，比較快樂」，郭把參與政治跟做公益是一樣的 ，多替國家做一點事，順順利利開開心心去做 。

(中時 )