中台科技大學24日在舊社南興宮舉辦「溝背戰役124週年」紀念活動，紀念當時英勇抗日的義軍行動。中台科大副教授林政勳表示，馬關條約割讓台灣後的抗日行動，台中以「溝背之役」最為激烈，舊社南興宮是物資後勤之地，重回歷史現場，深具紀念意義。

中台科技大學USR計畫「走吧!台中三十張犁的圳路輕旅行」，在舊社南興宮舉辦「溝背戰役124週年」紀念活動，紀念英勇抗日的義軍行動。潭雅神社區大學、北屯社區大學、後驛社區大學演出當年傳頌的望春風、月夜愁等曲目，現場溫馨感人。

林政勳表示， 1895年8月25、26 日，日軍在台中郊舊社溝背附近遭遇由守護糧倉壯丁與六庄頭青年所組成的抗日義軍聯合隊伍，義軍以濃密竹林為天然掩堡，雙方激戰兩日夜，日軍在松山隆志少尉率領敢死隊裝置棉花火藥，攻破防線迫使義軍逃往大坑，史稱「溝背戰役」。

林政勳指出，雖然我方義軍未能成功阻擋日軍，但是義軍英勇抗日的行動仍值得嘉許與紀錄。能重回在歷史戰役中擔當重任的南興宮舉辦紀念活動，更深具意義。

(中時 )