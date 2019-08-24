香港政府修訂《逃犯條例》引發連場示威活動。有香港市民今（24日）發起觀塘遊行，由駿業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。此次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

香港地鐵因應觀塘區有公眾活動進行，中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。下午2時許，示威者於偉業街設路障，香港警方於牛頭角警署外舉藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

下午3時許，香港示威者拆起附近智慧燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。示威者亦在柱身噴上「不要監控」的字眼，將從智慧燈柱中取下的電線、配件丟入雨水渠。另有示威者向牛頭角善署擲物及噴漆。

(旺報 )