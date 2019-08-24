新北市一名張姓學生，上周在Cheers交友軟體上，透過聲音、文字與心理測驗進行匿名交友配對時，認識一名女網友「0玲」，雙方互加LINE聊天後，女子暗示可進行援交。

雙方談妥交易價錢及方式後，張男依約到現場卻未見到「0玲」，對方要求他須先購買3000元遊戲點數當訂金及2張5000元遊戲點數做為保證金，隨後更要求張男加入她大哥的LINE，要求再購買2萬元遊戲點數當風險金。

張男完成付款後，自稱女子的大哥又來電，謊稱張男有在半工半讀，需收取上班族的價格，並自稱是竹聯幫大哥「菜頭」，恐嚇張男若不再配合付款，會對他及家人不利，到時別怪自己心狠手辣，並傳送他人遭斷手斷腳影片給張男。

張男心生畏懼，前後依對方指示購買了5筆、共3萬多元的遊戲點數，且均將序號及密碼拍照傳給給對方，但仍未見到女子的面，直到身上的錢都已花光，又擔心對方會傷害家人，張男才趕緊至派出所求救，驚覺原來是場騙局。

警政署165反詐騙專線統計，近一周色情應召詐財被害案共有139件，詐騙手法不僅是傳統在網路社群或論壇放美女、帥哥照片，更隨著交友APP以聲音及文字等方式在網路虛擬世界展開，再要求加LINE聊天，呼籲民眾應提高警覺慎防被騙，且遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數。

警方發現，近來色情應召詐財手法有攀升趨勢，刑事局今年製拍的反詐騙影片《假援交真遊戲點數詐財》，就由網紅團體「在不瘋狂就等死」以KUSO劇情教大家如何防詐，民眾有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )