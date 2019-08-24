台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡總統三年多來拼經濟的表現，年滿20歲的台灣成年人中，有約4成1的人基本上滿意蔡總統三年多來的經濟表現，但有5成2的人不滿意。 不滿意的人比滿意的人多 12 個百分點。再度顯示，明顯過半數的 台灣選民對蔡英文總統拼經濟的表現依然不滿，經濟表現不佳將仍然是蔡總統連任之路的罩門之一。

蔡總統三年多來處理兩岸關係的表現，20歲以上的台灣成年，4成9對蔡總統三年多來處理兩岸關係的表現基本上滿意，4成5不滿意;滿意的人比不滿意的人多4個百分點。這表示儘管 台灣社會對蔡總統三年多來處理兩岸關係的整體表現看法分歧，但滿意的人已超過不滿意的人，這是自 2016 年 8 月以來首見的現象，意義非凡。

此外，蔡英文總統聲望，20歲以上的台灣人中，4成5的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成5的人不贊同;贊同與不贊同的人比例相當，難分軒輊。意味著蔡英文總統7月再度陷入新的執政困境後，8月整體正反民意支持度呈現膠著狀態。 這段一個競選連任的人不是壞的狀況，不僅撿到槍而已，非常幸運。

游盈隆認為，「現在蔡總統走路有風，已經上岸，不像是過街老鼠。」

台灣民意基金會今公布「新形勢下的 2020台灣總統大選」；關於國安特勤人員私菸案，在台灣20歲以上的成年人中，有4成2的人認為這次隨總統專機返國挾帶大量免稅菸品闖關，只是部分國安特勤人員的操守問題，基本上和蔡英文總統無關，但有5成2的人不以為然。

台灣人對於香港「反送中」示威運動的態度，在台灣20歲以上的成年人中，5成3的人基本上同意當香港人爭取民主自由時，台灣政府應給予香港人更多的支持，但也有約3成9持保留的態度。

蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人 中，有五成的人基本上滿意蘇內閣的表現，有四成一的人不滿意，滿意的人 比不滿意的人多 9.5 個百分點。從另一個角度看，蘇內閣只獲得勉強過半數 人民的肯定，亦顯示蘇內閣整體施政表現尚有很大努力改善的空間。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是 2019 年 8 月 19-20 兩天;以全國為範圍的20歲以上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數 兩碼隨機方式抽樣;有效樣本 1085 人;抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.98 個百分點。

(中時 )