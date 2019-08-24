輕颱白鹿暴風圈今（24）日清晨已觸陸，高雄市長韓國瑜今上午到仁武區曹公新圳，以及永安區永達抽水站視察，並高市災害應變中心一級開設後，親自坐鎮指揮，對此，立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏就表示，高雄停班停課，市長上班，「知過能改，善莫大焉！」。網友對此紛紛表示，「祢是什麼啊！祢這說的話還可以聽嗎！」。

上午到仁武區曹公新圳，以及永安區永達抽水站視察，他分別指示兩區人員做好水利工作，避免淹水情形發生。並回到災害應變中心坐鎮指揮，而行政院長蘇貞昌早上更突襲與韓市長視訊會議，韓並向蘇貞昌報告高雄防災進度，蘇貞昌也頗滿意韓國瑜的表現。

而對於韓國瑜戰戰兢兢的態度。黃創夏今在個人臉書PO文，認為韓國瑜在停班停課的時候，「市長有上班⋯『知過能改，善莫大焉』！」。

網友對此紛紛表示，「小丑知道騙神明會作秀，配合一下」、「祢是什麼啊！祢這說的話還可以聽嗎！」、「雖然不知你這些話是真心還是反諷，但還是謝謝你」、「民調下跌了，乖一點」、「大家都誤會了」。

資深媒體人黃創夏在臉書發文。(圖/翻攝自 黃創夏臉書)

網友在黃創夏臉書留言。(圖/翻攝自 黃創夏臉書)

颱風來襲 韓國瑜坐鎮高雄 連視察三行程

(中時電子報)