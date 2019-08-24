洋基進季後賽沒問題了，問題是他們如何跨越太空人這堵牆。24日洋基以10-2痛打道奇一頓，而且對手是柳賢振，沒意外柳胖應是世界大賽首戰的先發投手(如果道奇打進世界大賽)，這次打爆柳胖(失7分)讓洋基信心大增。

依照威廉希爾賭盤，太空人31%機率摘冠，道奇29%，洋基17%，這3隊加起來就77%了(全聯盟總和奪冠率超過100%，多出來的要給莊家賺)。洋基前3戰遭運動家橫掃自然不妙，但打爆道奇足以挽回聲勢，更令他們欣慰的是派克斯頓的好表現。

今日派克斯頓6.2局失2分(11K)，國聯第一戰將貝林傑(Cody Bellinger)吞下3K，確實值得洋基慶賀。洋基打線這麼強卻排到第3熱門，主要仍是先發投手的問題。季後賽捉對廝殺，比的是前3位先發輪值。

太空人：韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、葛倫基(Zack Greinke)

道奇：柳賢振、柯蕭(Clayton Kershaw)、伯勒(Walker Buehler )

洋基：田中將大、派克斯頓、哲曼(Domingo German)

太空人投手自責分率全在3以內，韋藍德可望拿美聯賽揚獎。道奇伯勒自責分率3.16已是最差，柳胖還準備領國聯賽揚獎。反觀洋基找不出任一位自責分率小於4的先發投手，最穩定的田中將大高達4.68令人不敢恭維，紐約媒體擔憂洋基連季後賽首戰的先發投手都可能難產。

《紐約郵報》引述一位球探的觀察，預測大概是哲曼和派克斯頓其中一人會擔任先鋒，結論就是「先發投手限制了洋基的奪冠機率。」屆時他們能做的就是把希望賭在長打。捕手桑契斯(Gary Sanchez)此役成為美聯史上最快百轟的打者(355場)，僅次於國聯的霍華(Ryan Howard, 325場)。

既然洋基自詡為紐約轟炸機(Bronx Bombers)，倚仗全壘打來突圍也是一個辦法，強投也怕全壘打，韋藍德本季就被轟得很慘。柳賢振平常很少挨轟，今日亦被桂格瑞斯(Didi Gregorius)敲了滿貫炮。季中洋基球團還補進了英卡納西昂(Edwin Encarnacion, 目前受傷)，今年季後賽能走多遠，端看這幾管大砲的威力了。

(中時電子報)