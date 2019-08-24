2019高雄電影節今天（8月24日）公布影展最新片單「國際短片大觀」，獻上6場節目企劃、40部來自各國短片影展的精選作品，甫與台灣第一名模林志玲結婚的台灣女婿、日本放浪兄弟成員AKIRA，也將以演員身分出席，介紹「2019放浪新世代音樂短片輯」單元。

除了放浪兄弟的作品外，高雄電影節還與亞洲各短片節聯盟合作的「東京短片節精選」、「釜山短片節精選」、「馬來西亞SeaShorts短片節精選」，引藉法國最重要的電影學校創作「Le Fresnoy當代藝術學院精選」，以及呼應「Me Too女性力量」，集結15位日本新世代女導演的「21世紀少女短片輯」。

主辦單位也邀請策畫並執導《21世紀少女》的山戶結希導演、SeaShorts短片節策展人陳翠梅，以及黃邦銓、吉田浩太和朴志緣等3位導演來台與會。

至於「電影學校」專題，今年則介紹法國三大電影學院之一的「Le Fresnoy當代藝術學院」，是歐洲當代藝術人才的創作搖籃，以〈回程列車〉獲高雄電影節台灣大獎、〈去年火車經過的時候〉獲台北電影節百萬首獎的黃邦銓導演，將帶來五部詩性實驗、影像感十足的創作短片，題材涵蓋歷史自然、網路霸凌等，從精緻的製作中感受到實驗影像的魅力。

2019高雄電影節10月10日至27日在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫登場。「雄影短護照」與「XR無限幻境」VR節目門票於9月7日開賣，影展門票9月22日全面預售，購票請上年代售票系統。相關資訊請鎖定官網www.kff.tw、臉書粉絲團「高雄電影節」和LINE群組「雄影LINE著走」。

(旺報 )