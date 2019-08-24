市長黃敏惠為嘉義家扶中心苗圃書屋。（廖素慧攝）

閱讀長知識，有知識就有改變的能量。嘉義家庭扶助中心與茉莉二手書屋合作，打造閱讀苗圃書屋，24日由市長黃敏惠、家扶中心主委黃國芳揭牌，書屋匯集社會捐贈的書籍影音款項而成立，提供弱勢學子閱來閱愛讀書。

揭牌儀式後，黃敏惠與來參加活動的弱勢家庭分享《雷克斯的痛痛牙》故事書，藉由說故事傳達給孩子良好的健康飲食習慣及拒絕使用暴力解決事情。

黃敏惠說，從閱讀推動教育，讓孩子們一輩子受用無窮，閱讀是教育的重要扎根，期望透過閱讀活動及場所，促使孩子愛閱讀、學會思辯能力，進而豐富人生，親子共同閱讀更能促進親子關係。

黃國芳表示，感謝茉莉二手書店號召民眾響應，將二手書售出的書款捐出，促成家扶中心成立閱讀苗圃，中心規畫一系列閱讀活動，用借書集點換好禮來鼓勵家長帶小朋友來閱讀苗圃借書、讀書，提昇親子互動的質量。

茉莉二手書店執行長蔡維元說，2017年起與家扶基金會合力推廣弱勢兒童閱讀計畫，運用讀者們捐贈書籍、影音品所累積的款項，在各地家扶設置茉莉「閱讀苗圃」書屋，期待有更多家庭在歡欣自在的氛圍中享受閱讀樂趣。

(中時 )