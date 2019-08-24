香港觀塘遊行警民對峙。（摘自香港東網）

香港反送中周末行動，24日於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」反修例遊行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到九龍灣零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時晚7時。目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，同時關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。下午2點半左右，遊行隊伍抵達終點，出現防暴警察與群眾自設路障隔街對峙，一觸即發。，期間有人揮舞港獨旗、美國國旗與港英旗。

綜合《香港01》、香港《東網》報導指出，今天下午1點多，遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵提早暫停列車服務做法，是史無前例不可理喻，為何10點突然宣布封站，是阻撓市民出席合法遊行示威活動，並影響在東九龍上班的市民，要求警方和運輸署安排遊行結束後的疏散路線。續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯隱私。

報導稱，1點9分，廿多名黑衣示威者入觀塘站旁的apm商場，高呼「光復香港、時代革命」，有商舖馬上拉下鐵門。

1點15分，黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的人行道等待出發。

1點21分，由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

下午1點半，隊伍沿馬路向海濱道出發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回人行道，惟未有太多示威者理會。港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，所以中午12點起，觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。

1點37分，有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及紐澤西護欄，引來市民圍觀及拍照。

1點46分，隊伍前導已走到海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

1點47分，大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

1點50分，十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵地鐵觀塘站，站內市民立即後退，地鐵職員隨即拉下鐵門，關閉觀塘站。

2點整，為呼應這次遊行主題「關注智能燈柱隱私」，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

2點9分，遊行先導隊伍已抵達終點零碳天地。有人展示美國國旗、港英旗、黑色區旗遊行，另有人在零碳天地臨豐街入口設回收站。

2點17分，部分示威者抵終點後，從零碳天地經常悅道，往九龍灣港鐵站方向離開。

下午2時30分到41分，部分遊行人士走到零碳天地、牛頭角警署附近偉業街集結，大批防暴警員及速龍小隊成員在牛頭角警署外布防戒備，與20米的示威者對峙。有示威者於偉業街架設路障，搬出竹枝、水馬（紐澤西護欄）堵塞偉業街路中央。

3點8分有示威者疑破壞智慧燈柱。

3點20分，部分黑衫遊行人士進入Megabox商場，在地下大堂高呼「光復香港，時代革命」口號。

(中時 )