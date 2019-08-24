韓團VIXX主唱LEO24日晚上在台舉行演唱會，他開唱前下午先接受媒體訪問，聊到新專輯想合作的對象，媒體推薦台灣女藝人Lulu，他聽完笑說：「我考慮一下。」稱目前還沒聽過她認真唱歌，會找機會聽一下，如果風格合拍可以好好思考。

Lulu之前去韓國時曾找LEO教她跳舞，兩人並不陌生，當聊到音樂上的合作，LEO忍不住問媒體：「你們是認真的嗎？」接著認真回答：「覺得她很有明星特質，也看過她的舞蹈，外型、表情、造型都非常好，之前在韓國教她舞蹈，她回台灣有練習，真的要合作的話還是要看兩人歌聲合不合。」

LEO的新專輯叫《MUSE》，他分享自己心目中的MUSE 有兩種，一種是像他的父母，另一種就是像他的粉絲，「每個人心目中的MUSE 都不一樣，我的類型是想要讓我成為更好的人。」

此外在新專輯中LEO有不少展現性感面的表演，不過他認為男人的性感不在於勁歌熱舞，而是認真工作時自然散發的魅力，至於VIXX中誰是性感男？LEO含笑回說：「團員裡有一位叫LEO，工作最認真、最性感。」捧了自己一把。

(中時 )