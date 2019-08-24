廟方致贈由交趾陶大師林洸沂製作，象徵「豬柿如意」交趾陶作品給陳水扁。（張毓翎攝）

前總統陳水扁24日赴嘉義縣新港鄉舉行新書「堅持」簽書會。（張毓翎攝）

前總統陳水扁24日赴嘉義縣新港鄉舉行新書「堅持」簽書會，下午2點多先前往奉天宮參拜媽祖，隨後到附近的鄉味餐廳舉辦簽書會，有民眾發現，陳水扁簽名相當俐落快速，手也比較不抖，逾百人到現場為陳水扁加油打氣，陳水扁也熱情地揮手致意，並與支持者一一握手。

今日前總統陳水扁提前10分鐘到達奉天宮，在場的支持者紛紛響起掌聲歡迎他，立委蔡易餘、縣議員葉孟龍也到場向陳水扁致意。這次簽書會行程，是由陳水扁好友吳石永所策畫，他在高雄經營海產公司時，認識陳前總統，身為新港鄉民的他，為了讓回饋在地鄉親，特地在老家舉辦簽書會。

廟方致贈由交趾陶大師林洸沂製作，象徵「豬柿如意」交趾陶作品給陳水扁，陳水扁致詞時表示，這次受邀來到奉天宮，很高興見到嘉義鄉親，新港奉天宮媽祖一直相當靈驗，2017年奉天宮媽祖特地到美國紐約，向全世界宣傳「台灣進入聯合國」的理念，那時他非常感動，並致贈「UN for TAIWAN」匾額給廟方。

隨後陳水扁到簽書會，逾百人到場，民眾拿著書搶著跟他合照，陳水扁全場笑瞇瞇，心情相當愉快。身為「死忠扁迷」的林宏宇受訪時指出，他支持陳水扁有1、20年，民進黨少了陳水扁，重大建設計畫、老人福利都被砍掉，為了挺他，已經參加3場簽書會，明天會再到台東參加第四場。

(中時 )